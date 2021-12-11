Meryem Betül Çavdar dünya şampiyonu oldu

Meryem Betül Çavdar dünya şampiyonu oldu

İstanbul'da düzenlenen Dünya Paratekvando Şampiyonası'nda, Meryem Betül Çavdar, Rus rakibi Anna Podduskaia'yı 14-7 yenerek altın madalyayı kazanan taraf oldu.

Paralimpik tekvandocu Meryem Betül Çavdar'dan göğüs kabartan bir başarı geldi.

Çavdar, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Dünya Paratekvando Şampiyonası'ndaki 52 kilo finalinde Rusya’dan Anna Podduskaia ile karşılaştı.

RAKİBİNİ YENEREK DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Çavdar rakibini 14-7 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Öte yandan şampiyonanın ilk gününü Türk sporcular, altın, 5 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 9 madalya ile kapattı.

Meryem Betül Çavdar dünya şampiyonu oldu VİDEO

KADINLARDA 3 ERKEKLERDE DE 2 GÜMÜŞ MADALYA KAZANILDI

Şampiyonada, kadınlar K44 57 kg’da Gamze Gürdal, K44 47 kg’da Nurcihan Ekinci, K41 57 kg’da Fatma Atılmış ile erkekler K44 52 kg’da Alican Özcan ve K41 58 kg’da Muhammed Asbala gümüş madalya elde etti.

Erkekler K44 63 kg’da Mahmut Bozteke ve K41 63 kg’da Sabit Köse ile kadınlar K44 57 kg’da Tuğçe Şen bronz madalya kazanan isimler oldu.

ŞAMPİYONA YARIN SONA ERECEK

Şampiyona, yarın 10 sıklette yapılacak müsabakalarla sona erecek. İlk gün madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Altın Madalya: Meryem Betül Çavdar (K44 52 kg)

Gümüş Madalya: Alican Özcan (K44 52 kg), Gamze Gürdal (K44 57 kg), Nurcihan Ekinci (K44 47 kg), Fatma Atılmış (K41 57 kg), Muhammed Asbala (K41 58 kg)

Bronz Madalya: Mahmut Bozteke (K44 63 kg), Sabit Köse (K41 63 kg), Tuğçe Şen (K44 57 kg)