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    Messi PSG maçında penaltı kaçırdı

    Messi PSG maçında penaltı kaçırdı

    Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG deplasmanına çıkan Barcelona'da Messi penaltı kaçırarak üst tura çıkma umutlarını tüketti.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2021 - 00:23
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 01:15
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    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona, PSG deplasmanına çıktı. İlk maçı evinde 1-4 kaybeden Barcelona turu geçmek için tüm umutlarını bu maça yöneltti.

    Maçın 30. dakikasında penaltıdan attığı golle PSG'yi 1-0 öne geçiren Mbappe'nin golüne cevap 37. dakikada Messi'den geldi.

    MESSİ PENALTI KAÇIRDI BARÇA ELENDİ

    Messi, kaleye uzak bir mesafeden attığı harika golün ardından ilk yarının uzatma dakikalarında penaltıdan yararlanamadı.

    Barcelona'ya 1-1'lik skorla mağlup olup, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

    Messi PSG maçında penaltı kaçırdı #1

    Messi PSG maçında penaltı kaçırdı #2

    Messi PSG maçında penaltı kaçırdı #3

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