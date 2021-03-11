Messi PSG maçında penaltı kaçırdı

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG deplasmanına çıkan Barcelona'da Messi penaltı kaçırarak üst tura çıkma umutlarını tüketti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona, PSG deplasmanına çıktı. İlk maçı evinde 1-4 kaybeden Barcelona turu geçmek için tüm umutlarını bu maça yöneltti.

Maçın 30. dakikasında penaltıdan attığı golle PSG'yi 1-0 öne geçiren Mbappe'nin golüne cevap 37. dakikada Messi'den geldi.

MESSİ PENALTI KAÇIRDI BARÇA ELENDİ

Messi, kaleye uzak bir mesafeden attığı harika golün ardından ilk yarının uzatma dakikalarında penaltıdan yararlanamadı.

Barcelona'ya 1-1'lik skorla mağlup olup, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.