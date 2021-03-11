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Messi PSG maçında penaltı kaçırdı
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG deplasmanına çıkan Barcelona'da Messi penaltı kaçırarak üst tura çıkma umutlarını tüketti.
- Haber Merkezi
- 11.03.2021 - 00:23
- Güncelleme : 11.03.2021 - 01:15
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona, PSG deplasmanına çıktı. İlk maçı evinde 1-4 kaybeden Barcelona turu geçmek için tüm umutlarını bu maça yöneltti.
Maçın 30. dakikasında penaltıdan attığı golle PSG'yi 1-0 öne geçiren Mbappe'nin golüne cevap 37. dakikada Messi'den geldi.
MESSİ PENALTI KAÇIRDI BARÇA ELENDİ
Messi, kaleye uzak bir mesafeden attığı harika golün ardından ilk yarının uzatma dakikalarında penaltıdan yararlanamadı.
Barcelona'ya 1-1'lik skorla mağlup olup, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.