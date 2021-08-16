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    Mesut Özil 546 gün sonra golle buluştu

    Mesut Özil 546 gün sonra golle buluştu

    Adana Demirspor'a karşı galibiyeti getiren golü atan yıldız oyuncu Mesut Özil, 546 gün sonra gol hasretine son verdi.
    • AA
    • 16.08.2021 - 00:12
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 00:26
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    Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk maçını oynayan Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi.

    Maçın tek golüne imza atan yıldız futbolcu Mesut Özil, 546 gün sonra fileleri havalandırdı.

    Mesut Özil 546 gün sonra golle buluştu #1

    1,5 YIL SONRA GOL ÖZLEMİNE SON VERDİ

    Sarı-lacivertli takımın yeni sezona 3 puanla başlamasında başrol üstlenen 32 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 1,5 yıl süren gol hasretine de son verdi.

    Özil, son olarak 16 Şubat 2020'de eski takımı Arsenal'in İngiltere Premier Lig'de Newcastle United'ı 4-0 mağlup ettiği müsabakada gol sevinci yaşamıştı.

    Yıldız futbolcu, sarı-lacivertli takımda çıktığı 12. karşılaşmada ilk golünü kaydetti.

    Mesut Özil 546 gün sonra golle buluştu #2

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