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    Mesut Özil en az 1 ay sahalardan uzak

    Mesut Özil en az 1 ay sahalardan uzak

    Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil’in çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendi.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2021 - 23:57
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 00:02
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    Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesinin 65. dakikasında, girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kalan Mesut Özil, sahayı sedye ile terk etmişti.

    EN AZ 1 AY YOK

    Hastaneye kaldırılan oyuncunun, MR'ı çekildi. Çekilen MR'ın sonucunda; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği aktarıldı.

    Özil'in en 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

    Mesut Özil en az 1 ay sahalardan uzak #1

    Mesut Özil en az 1 ay sahalardan uzak #2

    Mesut Özil en az 1 ay sahalardan uzak #3

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