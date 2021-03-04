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- Mesut Özil en az 1 ay sahalardan uzak
Mesut Özil en az 1 ay sahalardan uzak
Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil’in çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendi.
- Haber Merkezi
- 04.03.2021 - 23:57
- Güncelleme : 05.03.2021 - 00:02
Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesinin 65. dakikasında, girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kalan Mesut Özil, sahayı sedye ile terk etmişti.
EN AZ 1 AY YOK
Hastaneye kaldırılan oyuncunun, MR'ı çekildi. Çekilen MR'ın sonucunda; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği aktarıldı.
Özil'in en 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.