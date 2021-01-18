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    Mesut Özil İstanbul'da

    Mesut Özil İstanbul'da

    Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mesut Özil İstanbul'a geldi.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2021 - 01:14
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 01:40
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    Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, akşam saatlerinde yola çıkmıştı. Eşi uçaktan paylaşım yapıp "Geliyoruz" notuyla paylaşmıştı.

    Yıldız oyuncu ve ailesini taşıyan özel uçak Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

    Uçaktan iniş yapan oyuncu havaalanında kendisini bekleyen özel araca bindi. Eşiyle birlikte iniş yapan Özil, evine geçecek.

    "ÇOK MUTLUYUM"

    Özil'i havaalanında Emre Belözoğlu ve kulüp yöneticileri karşıladı. Yapılan röportahda Özil, "Çok mutluyum, inşallah her şey çok güzel olacak. İnşallah taraftarımıza teşekkürlerimi sahad sunabilirim" dedi.

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