Mesut Özil: Ne zaman gideceğime ben karar veririm

Türk asıllı Alman oyuncu, maaş indirimine gitmemesinden dolayı isminin öne çıkmasına, kendisini 2 yıldır yok etmeye çalışanların neden olduğunu söyledi.

Arsenal Menajeri Mikel Arteta'nın kararıyla kadro dışı bırakılan Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, uzun süredir A takım formasını giyemiyor.

2013 yılında transfer olduğu Arsenal'da, 2018 yılında haftalığı 350 bin pound'dan 4 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki oyuncu, Twitter paylaşımları ve yüksek maaşıyla gündeme geliyor.

The Athletic'e konuşan Mesut Özil, tarafının açıkça belli olduğunu söylerken, "Sözleşmemin sonuna kadar burada kalacağım ve kulüp için her şeyi yapacağım. Bu tarz durumlar beni yıkamaz, sadece daha da güçlendirir. Önceden de geri dönüp takıma katkı yapabileceğimi göstermiştim, yine yapacağım. Ne zaman gideceğime ben karar veririm, başkaları değil." dedi.

“MÜSLÜMANLAR İÇİN DİLERİM”

Amerika'da başlayan Black Lives Matter hareketi için Türk asıllı Alman oyuncu, "Amerika'da George Floyd'un öldürüldüğünü gördük ve 'Black Lives Matter -Siyahlyarın Hayatı Önemlidir' diyerek sesimizi yükselttik. Hepimiz eşitiz, adaletsizlik karşısında savaşmak iyi bir şey. Bir sürü siyah oyuncu var ve Arsenal'in de çokça siyahi taraftarı var. Kulübün onları sahiplenmesi fantastik. Ama aynı şeyi Müslümanlar için dilerim. Arsenal, çok fazla Müslüman taraftara sahip, dünyaya 'Müslümanların Hayatı Önemlidir' demenin önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

“LONDRA'YI DA SEVİYORUM, BURASI BENİM EVİM”

Londra'nın evi olduğunu vurgulayan 32 yaşındaki futbolcu, "2 ya da 3 yıllık sözleşme imzalamadım. 4 yıl için imza attım ve buna saygı duyulmalı. Şu an işler zor ama Arsenal'i, burada çalışmayı ve kulüpteki insanları seviyorum. Londra'yı da seviyorum, burası benim evim." dedi.

“Hiçbir zaman pes etmem diyen” Mesut Özil, şöyle devam etti:

"Şimdi mental olarak daha güçlüyüm. Takımına yardım etmek istiyorum. Fit olduğumda sahada neler yapabileceğimi biliyorum. Mikel Arteta'nın kararına saygı duyuyorum ama işler sahada halledilmeli. Pandemiden dolayı verilen ara bittiğinde bana şans verilmedi. 10 maç oynamazsan kondisyonu kaybedersin. Eğer maçlara çıkıp kötü oynasaydım, oynatılmama kararını anlayabilirdim."





“KADRO DIŞI KALMADAN ÖNCE FİTTİM”

Arsenal Menajeri Mikel Arteta'ya göndermede bulunan ve özel konuşmalarını açıklayamayacağını kaydeden Mesut Özil, "Ama kondisyonumun ne kadar iyi olduğunu söyleyebilirim. Kadro dışı kalmadan önce fittim, sakatlıktan dolayı biraz ayrı kaldım. Aradayken kızım doğdu ve iyi uyuyamıyordum ama bu normal bir durum. Aslında kızım doğduğu için enerjim vardı ve onun için oynamak istiyordum." ifadelerini kullandı.

“FUTBOL BENİM İŞİM”

Oynamadığı için duyduğu üzüntüyü dile getiren tecrübeli oyuncu, "Futbolcular oynamadıkları zaman zor günler yaşar. Ne kadar iyi olduğunu bildiğinde, seçilmediğinde, insan yüzde 100 üzülüyor ve hayal kırıklığına uğruyor. Futbol benim işim, yapmayı sevdiğim şey; sahada olmak, maçlara çıkmak, insanlara göstermek ve kulübüme yardım etmek." dedi.

“2 YILDIR BENİ YOK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Kulüplerin oyuncuların maaşında indirime gitmek istemesini "Hiç adil değil" diye nitelendiren Mesut Özil şöyle konuştu:

“Bu durum hiç adil değil, özellikle geç oyuncular için, bu yüzden reddettim. Kızım ve ailem var, Almanya'da ve Türkiye'de sorumlu olduğum insanlar var, yardım kuruluşlarım, insanları destekleyen yeni projelerimiz var. Beni tanıyan insanlar ne kadar cömert olduğumu bilir. Benim gibi maaş indirimine gitmeyen oyuncular da var ama benim adım öne çıktı. Bunun nedeni bence, insanların beni 2 yıldır yok etmeye çalışması ve mutsuz olmamı istemeleri. İnsanları bana karşı doldurmak istiyorlar. Büyük ihtimal bu karar benim sahada olma şansımı etkiledi, bilemiyorum. Ama doğru olduğunu hissettiğim şey için korkmuyorum."