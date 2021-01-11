Mesut Özil: Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe

Ünlü futbolcu Mesut Özil Twitter hesabından, taraftarlardan kendisine gelen soruları yanıtlarken, "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından kendisine gelen soruları yanıtladı.

Çarpıcı yanıtlar veren Özil, sosyal medyanın gündemine oturdu. Verdiği cevaplarla Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran Özil, Türkiye'nin en büyük kulübünün de Fenerbahçe olduğunu söyledi.

İşte Özil'e gelen sorular ve yanıtları;

Soru: Şu an tek bir kontrat teklifi alsanız ve bu kulüp Tottenham olsa kabul eder misiniz? Yoksa futbolu mu bırakırsınız?

Cevap: Kolay soru. Emeklilik!

Soru: Arsenal'da birlikte oynadığın en iyi 11?

Cevap: Ospina, Sagna, Koscielny, Mertesacker, Kolasinac, Cazorla, Ramsey, Gnabry, Mesut Özil, Alexis Sanchez, Aubameyang





"EN SEVDİĞİM SEMT KADIKÖY"

Soru: İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?

Cevap: Kadıköy





"ARSENAL'E KATILDIĞIM İÇİN HİÇ PİŞMAN OLMADIM"

Soru: Arsenal'da oynamaktan hiç keyif aldın mı?

Cevap: Tabii ki. Birçok inişler ve çıkışlar oldu. Ancak hiçbir zaman Arsenal'a katıldığım için pişman olmadım. Hatta dürüst olmak gerekirse pandemiden önceki son birkaç maç çok eğlenceliydi. O dönem çok iyi bir yolda olduğumuzu düşündüm ama sonradan işler değişti.





"SCHALKE ŞU AN BENİM İÇİN GERÇEKÇİ BİR OPSİYON DEĞİL"

Soru: Schalke'ye gider misin? Seni orada takıma yardım ederken görmeyi çok arzularız.

Cevap: Hayır. Dürüst olmak gerekirse her zaman Schalke'ye sempati duyacağım ve kalbimde onlar için en iyisini dileyeceğim. Ancak şu anda benim için gerçekçi bir opsiyon değil.





"FENERBAHÇE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

Soru: Neden Fenerbahçe'yi tutuyorsun? Seni Fenerbahçe'yi bu kadar sevmeye sevk eden şey neydi?

Cevap: Almanya'da Fenerbahçeli bir çocuk olarak büyüdüm. Her Türk-Alman çocuk bir Türk takımı tutarak büyür. Benim takımım Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Türkiye'nin en büyük kulübü.