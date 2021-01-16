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Mesut Özil'in en güzel gol ve asistleri
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in en iyi gol ve asistlerini sizler için derledik. Dünyaca ünlü yıldızın en güzel golleri ve asistleri
- Haber Merkezi
- 16.01.2021 - 20:37
Fenerbahçe, "Rüya" olarak nitelendirdiği transferine kavuşuyor...
Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in, kendisini Fenerbahçeli yapacak sözleşmeyi imzalaması için az bir zaman kaldı.
MESUT'UN EN GÜZEL GOL VE ASİSTLERİ
Gün içinde Fenerbahçe ve Mesut Özil'den karşılıklı Twitter paylaşımları gelirken ve sarı-lacivertli taraftarlar da havaya girdi.
Resmi açıklamanın gelmesine az bir süre kala biz de, Mesut Özil'in en güzel gol ve asistlerini sizler için derledik.
İşte o video...
Mesut Özil'in en güzel gol ve asistleri- İZLE