Mesut Özil'in en güzel gol ve asistleri

Mesut Özil'in en güzel gol ve asistleri

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in en iyi gol ve asistlerini sizler için derledik. Dünyaca ünlü yıldızın en güzel golleri ve asistleri

Fenerbahçe, "Rüya" olarak nitelendirdiği transferine kavuşuyor...

Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in, kendisini Fenerbahçeli yapacak sözleşmeyi imzalaması için az bir zaman kaldı.

MESUT'UN EN GÜZEL GOL VE ASİSTLERİ

Gün içinde Fenerbahçe ve Mesut Özil'den karşılıklı Twitter paylaşımları gelirken ve sarı-lacivertli taraftarlar da havaya girdi.

Resmi açıklamanın gelmesine az bir süre kala biz de, Mesut Özil'in en güzel gol ve asistlerini sizler için derledik.

İşte o video...

Mesut Özil'in en güzel gol ve asistleri- İZLE