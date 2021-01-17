Mesut Özil'in eşi, Amine Özil: Geliyoruz

Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'in eşi Amine Özil, sosyal medya hesabından Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe, uzun zamandır temas halinde olduğu Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaşmıştı. Sarı-lacivertli ekip ünlü oyuncuyu, 3,5 yıllığına renklerine bağlamıştı.

Transferi tamamlanan Özil, NTV'ye yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'me geldiğim için çok mutluyum. Allah'a şükür bu transfer oldu. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. Gururla taşıyacağım. Fenerbahçe için elimden geleni yapacağım" demişti.

"GELİYORUZ"

Saat 00:15'te Türkiye'ye iniş yapacak olan Özil'in eşi Amine Özil, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Türkiye'ye gelen çift uçağın girişinde poz vererek Fenerbahçe taraftarına bir mesaj gönderdi. Paylaşımı "Geliyoruz" notuyla paylaşan Amine Özil'in fotoğrafını binlerçe kişi beğendi.