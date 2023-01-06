Mevlüt Çavuşoğlu, Antalyaspor'u ziyaret etti

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalyaspor'u ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, futbol sorumlusu Nuri Şahin ve futbolcularla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalyaspor'u ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kırmızı-beyazlı ekibe başarı diledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Yeni yılın sizlere ve ailelerinize sağlık, mutluluk getirmesini diliyorum. Memleketimizin takımına çok güveniyoruz. Her zaman yanınızdayız." ifadesini kullandı.

Forma hediye edildi

Kulüp başkanı Çetin, ziyaretin anısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Antalyaspor forması ve plaketini hediye etti.

Antalyaspor teknik heyeti de hazır bulundu

AA'nın haberine göre ziyarette, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Üçdan, kulübün yönetim kurulu üyeleri, Antalyaspor teknik heyeti de hazır bulundu.