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    Miami Heat deplasmanda Brooklyn Nets'i yendi

    Miami Heat deplasmanda Brooklyn Nets'i yendi

    Brooklyn Nets'e konuk olan Miami Heat, rakibini 96-103 yenerek taraftarına iyi bir galibiyet sundu.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 06:11
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 06:34
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    Miami Heat'in, Brooklyn Nets'e konuk olduğu maç geceye damga vurdu.

    Karşılaşmanın tempolu başlamasıyla birlikte ilk çeyreği önde bitiren Miami, ikinci çeyreği Brooklyn'deki Bruce Brown Jr.'un etkili performansından dolayı geride kapattı.

    JIMMY BUTLER, MIAMI'YI KENDİNE GETİRDİ

    Üçüncü çeyrekte Jimmy Butler'ın olağanüstü performansı Miami'nin durumu toparlamasını sağladı.

    Karşılaşmanın son çeyreğinde etkisini devam ettiren Miami Heat, mücadeleyi 96-103 kazanan taraf oldu.

    Miami Heat deplasmanda Brooklyn Nets i yendi #1

    BROOKLYN'DE KEVIN DURANT YETERLİ OLAMADI

    Brooklyn'de James Harden, 7 ribaund, 7 asist ve 7 sayıyla katkıda bulunurken, Kevin Durant'un 11 ribaund, 2 asist ve 25 sayılık performansı takımının kaybetmesine engel olamadı.

    Miami de ise 14 ribaund, 7 asist ve 17 sayılı Jimmy Butler, 9 ribaund, 24 sayılı Bam Adebayo, 7 ribaund, 2 asist ve 15 sayıyla oynayan P. J. Tucker etkili oldu.

    Miami Heat deplasmanda Brooklyn Nets i yendi #2

    Miami Heat deplasmanda Brooklyn Nets i yendi #3

    Miami Heat deplasmanda Brooklyn Nets i yendi #4

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