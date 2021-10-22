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    Miami Heat, Milwaukee Bucks'u farklı yendi

    Miami Heat, Milwaukee Bucks'u farklı yendi

    Miami Heat, Milwaukee Bucks'u 137-95 yenerek taraftarına iyi bir başlangıç sundu.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2021 - 06:00
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 06:32
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    NBA'in 75. yılında kıran kırana geçen maçların arasına bir yenisi daha eklendi.

    Miami Heat evinde ağırladığı Milwaukee Bucks'u 137-95 gibi ezici bir skorla yendi.

    Tyler Herro 27 sayı, Jimmy Butler 21 sayı ile maça damga vurdular.

    ANTETOKOUNMPO 15 SAYI İLE OYNADI

    Milwaukee Bucks'da Giannis Antetokounmpo 15, Grayson Allen 14 sayı kaydetti.

    Bucks'da koç Mike Budenholzer, Antetokounmpo'nun performansını beğenmemesi üzerine kulübeye çekti.

    Olimpiyat altın madalyalı Khris Middleton ise, diğerlerinin yanı sıra 14'e 4 şut isabetiyle 10 sayı kaydetti.

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    Miami Heat, Milwaukee Bucks u farklı yendi #3

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