Miha Zajc: 3 puan için gelmiştik, 1 puan alıyoruz

Göztepe karşılaşmasının ardından basın mensuplarına konuşan Miha Zajc, alınan sonuçtan memnun olmadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile berabere kaldı.

"ALDIĞIMIZ SONUÇTAN MUTLU DEĞİLİZ"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Miha Zajc, "Almış olduğumuz sonuçtan mutlu değiliz. 3 puan için gelmiştik, 1 puan alıyoruz. 1 puan bizim için mağlubiyet gibi. Fark yok, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Golleri bulacak pozisyonumuz vardı ama bulamadık. Kırmıza kart gördük, sonrası da zordu. Dahası sıkı çalışıp, galibiyetler almaya çalışacağız" dedi.

"YOĞUN TEMPODA OYNUYORUZ"

Yoğun bir maç temposuna girdiklerini belirten Zajc, "Sakatlıklar söz konusu olabiliyor, yoğun tempoda oynuyoruz. Değişkenlikler, yorgunluktan dolayı oluyor. Biz, kaliteli bir takımız. Kimin oynadığı çok önemli değil, her oyuncu 3 puan için savaşıyor" ifadelerini kullandı.