Milan deplasmanda Roma'yı 2- 1 yenerek liderlik yarışını sürdürdü

Ligde Roma deplasmanına giden Milan, Zlatan Ibrahimovic ve Franck Kessie'nin golleriyle maçı 1-2 kazanan taraf oldu.

Serie A'nın 11. haftasında Milan, Roma'ya konuk oldu.

Olimpiyat Stadı'nda, rakibine oranla hücumda daha iyi organize olan konuk ekip, 26. dakikada Zlatan Ibrahimovic ve 57. dakikada penaltıdan Franck Kessie'nin ağları havalandırmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

ROMA'NIN TEK GOLÜ EL SHRAARAWY'DEN GELDİ

Roma'nın tek golü, 90+3. dakikada Stephan El Shaarawy'den geldi.

Milan'da Theo Hernandez, 66. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

MILAN, ŞAMPİYONLUK İDDİASINI SÜRDÜRDÜ

Puanını 31'e çıkaran Milan, lider Napoli'nin ardından averaj farkıyla ikinci sırada yer aldı.

Roma ise 19 puanla 4. sırada kaldı. Diğer yandan sezon başı büyük umutlarla Roma'nın başına getirilen Jose Mourinho, ligde çıktığı 11 maçın 6'sını kazanırken diğer maçlarda 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.