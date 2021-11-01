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    Milan deplasmanda Roma'yı 2- 1 yenerek liderlik yarışını sürdürdü

    Ligde Roma deplasmanına giden Milan, Zlatan Ibrahimovic ve Franck Kessie'nin golleriyle maçı 1-2 kazanan taraf oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 02:36
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    Milan deplasmanda Roma'yı 2- 1 yenerek liderlik yarışını sürdürdü

    Serie A'nın 11. haftasında Milan, Roma'ya konuk oldu.

    Olimpiyat Stadı'nda, rakibine oranla hücumda daha iyi organize olan konuk ekip, 26. dakikada Zlatan Ibrahimovic ve 57. dakikada penaltıdan Franck Kessie'nin ağları havalandırmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

    Milan deplasmanda Roma yı 2- 1 yenerek liderlik yarışını sürdürdü #1

    ROMA'NIN TEK GOLÜ EL SHRAARAWY'DEN GELDİ

    Roma'nın tek golü, 90+3. dakikada Stephan El Shaarawy'den geldi.

    Milan'da Theo Hernandez, 66. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

    Milan deplasmanda Roma yı 2- 1 yenerek liderlik yarışını sürdürdü #2

    MILAN, ŞAMPİYONLUK İDDİASINI SÜRDÜRDÜ

    Puanını 31'e çıkaran Milan, lider Napoli'nin ardından averaj farkıyla ikinci sırada yer aldı.

    Roma ise 19 puanla 4. sırada kaldı. Diğer yandan sezon başı büyük umutlarla Roma'nın başına getirilen Jose Mourinho, ligde çıktığı 11 maçın 6'sını kazanırken diğer maçlarda 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

    Milan deplasmanda Roma yı 2- 1 yenerek liderlik yarışını sürdürdü #3

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