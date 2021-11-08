Milan ile Inter 1-1 berabere kaldı

İtalya Ligi'nde karşı karşıya gelen Inter ve Milan sahadan beraberlikle ayrılırken, Inter'in golünü milli sporcumuz Hakan Çalhanoğlu attı.

Serie A'nın 12. haftası Milano derbisine sahne aldı.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Milano kentinin iki büyük takımı, derbide kozlarını paylaştı. San Siro Stadı'ndaki maçı, hakem Daniele Doveri yönetti.

HAKAN ÇALHANOĞLU PENALTI ATIŞINI GOLE ÇEVİRDİ

Karşılaşmanın 10. dakikasında, Inter’in gelişen ani hücumunda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Frank Kessie'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Doveri, penaltı noktasını gösterdi.

11. dakikada penaltı atışını gole çeviren Çalhanoğlu, Inter'i derbide eski takımı Milan karşısında 1-0 öne geçirdi.

MILAN KISA SÜREDE CEVAP VERDİ

Milan'dan bu gole yanıt gecikmedi. 17. dakikada Sandro Tonali'nin kullandığı serbest vuruşta Interli Stefan De Vrij ters kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi ve Milan maçta yeniden beraberliği sağladı.

Inter, 27. dakikada bir penaltı atışı daha kazandı. Ancak Lautaro Martinez'in kullandığı atışta Milan kalecisi Ciprian Tatarusanu, topu kurtararak gole izin vermedi. İlk yarının son anlarında Inter, yakaladığı gol şanslarını değerlendirmeyince devre arasına 1-1'lik beraberlikle girildi.

MÜSABAKA BERABERE SONUÇLANDI

İkinci yarıda önce Inter, maçın son anlarında ise Milan tehlikeli gol pozisyonlarına girdi. Ancak müsabakada başka gol olmadı.

Milan ve Inter arasındaki Milano derbisi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı ve iki takım da 1'er puanla sahadan ayrıldı. Bu sonuçla, Milan puanını 32 yaparken, aynı puanlı lider Napoli’nin averajla gerisinde 2. basamakta yer aldı.

ÇALHANOĞLU LİGDE İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

Zirve ile puan farkını eritmek için derbi mücadelesine çıkan ancak amacına ulaşamayan Inter ise 25 puanla 3. sırada yer almaya devam etti.

Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada, 90 dakika forma giydi. Inter'i öne geçiren penaltı golünü atan Çalhanoğlu, bununla Serie A'daki bu sezon 2. golünü atmış oldu.