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    Milano derbisinde gülen taraf İnter oldu

    Milano derbisinde gülen taraf İnter oldu

    Serie A'nın 23. haftasında Milano derbisinde gülen taraf Milan'ı 3-0 yenen İnter oldu.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 02:11
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 02:16
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    İtalya Serie A’nın 23. haftasında, Milano derbisinde İnter ve Milan karşı karşıya geldi.

    San Siro’da oynanan karşılaşmayı Milan’ı 3-0 mağlup eden İnter kazandı.

    İNTER MAÇA HIZLI BAŞLADI

    Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip 5. dakikada Lautaro Martinez ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla ile sona erdi.

    Inter, ikinci yarıda 57. dakikada Lautaro Martinez ve 66. dakikada da Romelu Lukaku'nun golleri ile farkı 3'e çıkardı.

    Müsabakanın geri kalanında başka gol olmayınca Antonio Conte'nin öğrencileri maçtan 3-0 galip ayrıldı.

    Milano derbisinde gülen taraf İnter oldu #1

    HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11 BAŞLADI

    Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 11 başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

    Bu sonucun ardından Inter puanını 53'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. İkinci sırada bulunan Milan ise 49 puanda kalarak zirve yolunda yara aldı.

    Milano derbisinde gülen taraf İnter oldu #2

    Milano derbisinde gülen taraf İnter oldu #3

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