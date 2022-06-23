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    Milli Golfçümüz Mehmet Kazan, Çekya’da günü lider tamamladı

    EDGA (Avrupa Engelliler Golf Birliği) ‘nın organize ettiği Czech Disabled Golf Masters 2022, Çekya’nın başkenti Prag’da 22 Haziran’da (bugün) başladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 13:48
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    Milli Golfçümüz Mehmet Kazan, Çekya’da günü lider tamamladı

    Golf Resort Black Bridge’de düzenlenen müsabakada Çekya, Slovakya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Almanya, İtalya, Slovenya, Avusturya, Dominik Cumhuriyeti ve ülkemizden toplam 67 sporcu sahaya çıktı.

    Organizasyonda ülkemizi, Engelliler Golf Milli takımı sporcularımızdan Ahmet Özyazıcı ve Mehmet Kazan temsil ediyor. Engelliler Golf Milli Takımı’na, TGF Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Birdal Alvaç önderlik ediyor.

    Organizasyonun ilk raundunun sonunda Milli golfçülerimizden Mehmet Kazan, mücadele ettiği gross strokeplay 1 kategorisinde 73 (+1) gross skorla ve nett strokeplay 1 kategorisinde 71 net skorla lider durumda bulunurken, Milli sporcularımızdan Ahmet Özyazıcı ise mücadele ettiği gross strokeplay 3 kategorisinde 89 (+17) gross skorla dördüncü, net strokeplay 3 kategorisinde de 73 net skorla yine dördüncü sırada yer aldı.

    İki raund olarak oynanacak Czech Disabled Golf Masters, 23 Haziran Perşembe günü yapılacak final raundunun ardından sona erecek.

    Milli Golfçümüz Mehmet Kazan, Çekya’da günü lider tamamladı #1


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