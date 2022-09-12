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    Milli güreşçi Burhan Akbudak dünya şampiyonu oldu

    Milli güreşçi Burhan Akbudak dünya şampiyonu oldu

    Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82kg'da ülkemizi temsil eden Burhan Akbudak, altın madalya kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2022 - 21:36
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 22:21
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    Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası devam ediyor.

    Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde milli güreşçi Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kilo finalinde Özbek Jalgasbay Berdimuratov ile karşılaştı.

    Kariyeninin ilk şampiyonluğunu aldı

    Müsabakada 6-2 geriye düşmesine rağmen minderden 7-6 üstün ayrılmasını bilen Burhan Akbudak, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. Burhan, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.

    Milli güreşçi, geçen yıl Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya almıştı.

    Burhan Akbudak, Sırbistan'daki şampiyonada ikinci turda İtalyan Matteo Maffezzoli'yi 7-0, çeyrek finalde Gürcü Gela Bolkvadze'yi 9-0 teknik üstünlükle, yarı finalde de Ukraynalı Yaroslav Filchakov'u 5-1 yenmişti.

    Milli güreşçi Burhan Akbudak dünya şampiyonu oldu #1

    "Her gün hayalini kurdum"

    Dünya şampiyonu Burhan Akbudak, final karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Dün söylediğim gibi yarım kalan bir şey vardı. Geçen yıl dünya ikincisi olmuştum. Şampiyon olup, kemeri almak istiyordum. İkinci olduğum günden bugüne hocam bana, 'Her gün hayal et' demişti. Onun her gün hayalini kurdum. Günün çoğunluğunu bugünü hayal ederek geçirdim. Sonunda başardım. Allah'a şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

    Burhan, karşılaşmayla ilgili ise "Maça çıkmadan önce rakibimin teknik bir sporcu olduğunu biliyordum. Ne kadar geride olursam olayım maç bitmediği sürece o maçı her zaman kafamda kurdum. Çevireceğime inanıyordum ve sonunda da çevirdim." değerlendirmesinde bulundu.

    Milli güreşçi Burhan Akbudak dünya şampiyonu oldu #2

    İlk kutlama Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalyaya uzanan milli güreşçi Burhan Akbudak'ı kutladı.

    Kasapoğlu yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

    "Elde ettiği dünya şampiyonluğuyla bizleri gururlandıran milli güreşçimize başarılarının devamını diliyorum. Dünya Güreş Şampiyonası'nda ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele eden sporcularımıza da başarılar diliyorum."

    Milli güreşçi Burhan Akbudak dünya şampiyonu oldu İZLE

    Milli güreşçi Burhan Akbudak dünya şampiyonu oldu #3

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