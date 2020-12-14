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    Milli güreşçi Osman Yıldırım, 130 kiloda gümüş madalya kazandı

    Grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçi Osman Yıldırım, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Semenov'a yenilerek gümüş madalya aldı.
    • AA
    • 14.12.2020 - 23:05
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    Milli güreşçi Osman Yıldırım, 130 kiloda gümüş madalya kazandı

    Grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçi Osman Yıldırım, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Semenov'a yenilerek gümüş madalyada kaldı.

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