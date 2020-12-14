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- Milli güreşçi Osman Yıldırım, 130 kiloda gümüş madalya kazandı
Milli güreşçi Osman Yıldırım, 130 kiloda gümüş madalya kazandı
Grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçi Osman Yıldırım, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Semenov'a yenilerek gümüş madalya aldı.
- AA
- 14.12.2020 - 23:05
Grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçi Osman Yıldırım, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Semenov'a yenilerek gümüş madalyada kaldı.
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