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Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Tokyo'da yarı finalde
Tokyo 2020'de milli güreşçi Süleyman Karadeniz yarı finale yükseldi.
- AA
- 06.08.2021 - 07:36
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde milli güreşçi Süleyman Karadeniz mindere çıktı.
Karadeniz, Kazak Alisher Yergali ile çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi.
YARI FİNALDE GÜREÇECEK
Karşılıklı puanlarla başlayan maçta Süleyman Karadeniz 5-2 öne geçti. Milli güreşçi, müsabakanın ilk yarısını 5-3 önde tamamladı.
İkinci devrenin başında rakibin bir puanına engel olamayan Süleyman Karadeniz üstünlüğünü korumasını bildi ve karşılaşmayı 8-7 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Yarı final karşılaşması TSİ 12.45'te yapılacak.