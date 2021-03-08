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    Milli güreşçiler İtalya'da 11 madalya kazandı

    İtalya'da düzenlenen Uluslararası Güreş Turnuvası'nda milli sporcular 11 madalya kazandı.
    • AA
    • 08.03.2021 - 07:28
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    Milli güreşçiler İtalya'da 11 madalya kazandı

    Türkiye, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Matteo Pellicone Ranking Series Güreş Turnuvası'nda son günü 11 madalya ile kapattı.

    Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen organizasyon sona erdi.

    SERBEST GÜREŞ MİLLİ TAKIMI 3. OLDU

    Milli takım, organizasyonun son gününde serbest stilde 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Milli sporculardan Selim Yaşar (92 kilo) altın, Süleyman Atlı (61 kilo) ve Erhan Yaylacı (92 kilo) gümüş, Hamza Alaca (65 kilo) ve Muhammet Nuri Kotanoğlu (79 kilo) bronz madalya aldı. Serbest Güreş Milli Takımı, turnuvayı 3. sırada tamamladı.

    Milli güreşçiler İtalya da 11 madalya kazandı #1

    TOPLAM 11 MADALYA KAZANILDI

    Türkiye, grekoromen stilde 1 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalyayla takım halinde 3. sırayı elde etmişti.

    Milliler, böylece turnuvada 2'si altın, 6'sı gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere 11 madalya kazandı.

    Milli güreşçiler İtalya da 11 madalya kazandı #2

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