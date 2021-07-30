Milli kürekçi Onat Kazaklı oyunları 21. sırada tamamladı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 7. gününde milli kürekçi Onat Kazaklı, oyunlara 21. sırada tamamlayarak veda etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 7. gününde erkekler tek çifte (M1x) daha önce çeyrek final mücadelesinde 4. olarak madalya şansını kaybeden milli kürekçi Onat Kazaklı, sıralamasının belli olduğu D finalinde yarıştı.

OLİMPİYAT OYUNLARINI 21. SIRADA TAMAMLADI

D finalinde 7.13.65'lik derecesiyle 3. olan milli sporcu, olimpiyat oyunlarını 21. sırada tamamladı.