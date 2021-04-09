Milli sporcu Hakan Reçber Avrupa şampiyonu oldu

Milli sporcu Hakan Reçber Avrupa şampiyonu oldu

Milli sporcu Hakan Reçber, Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası erkekler 63 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda sporcumuz Hakan Reçber, şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

HAKAN, FİNALDE İSPANYOL RAKİBİNİ YENDİ

Erkekler 63 kiloda mücadele veren Hakan Reçber, finalde İspanya’dan Joan Jorquera’yı 18-12 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Hakan, 2018 yılında katıldığı ilk Avrupa şampiyonasında kürsünün ikinci basamağında yer almıştı.

BAKAN KASAPOĞLU, SPORCULARI KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı mesajında tekvando şampiyonasında milli sporculardan güzel haberler gelmeye devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonada altın madalya kazanarak ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren Hakan Reçber ile gümüş madalya kazanan Zeliha Ağrıs ve Hatice Kübra İlgün’ü tebrik ediyorum. Sporcularımızın başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."