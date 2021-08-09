Milli sporcularımız Tokyo'dan döndü

Tokyo'dan dönen milli sporcular İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları sona erdi.

Tokyo Olimpiyatları en çok madalya kazandığımız olimpiyat oldu.

Türk sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalya sevinci yaşadı.



MİLLİLERİMİZ YURDA DÖNDÜ

Milli sporcularımız yurda döndü.

Tokyo'dan dönen milli sporcular İstanbul Havalimanı'nda bayraklarla karşılandı.

"HEDEFİM MADALYANIN RENGİNİ ALTINA ÇEVİRMEK"

Gümüş madalya kazanan milli boksör Busenaz Çakıroğlu, "Çok büyük bir başarı elde ettik. Kazanılmamış madalya sayısını kazandık. 2024 Paris için de çok büyük bir umut ışığı oldu bu. Kendi branşımız adına da çok büyük bir başarı elde ettik. Bizden sonra gelecek kardeşlerimiz için de yolumuzu açtık. Bence 2024 Paris için de çok büyük bir umut oldu. Benim tek hedefim artık bu madalyanın rengini altına çevirmek. Öncelikle federasyon başkanımız Eyüp Gözgeç'e Fenerbahçe Spor Kulübü'ne Ali Koç'a, antrenörüm Nazım Yiğit'e, aileme, spor bakanımıza herkese çok teşekkür ediyorum. Tokyo'da her gün beraberdik. Hep bizi desteklediler. Her zaman telefonla görüştük. Bu bizim için çok önemli. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Medyaya çok teşekkür ediyorum. Bizi çok fazla ön plana çıkardınız. Sizin sayenizde de çok fazla destek gördük. Çok teşekkür ederim." dedi.

Buse Naz Çakıroğlu: Hedefim bu madalyanın rengini altına çevirmek VİDEO

"ARKADAN GELEN ARKADAŞLARIMIZ BAŞARIMIZA BAŞARI KATACAK"

Bronz madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar ise çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Türk kadın güreş tarihinde ilk kez bir madalyayla dönüyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum. Bu olimpiyat benim için çok başkaydı. İlkleri yaşatan bir kadın olduğum için. Eminim ki arkadan gelen arkadaşlarımız, başarımızın üzerine başarılar katacaktır. Biz her zaman hedefimizin madalya olduğunu söylemiştik. Bu altın madalya da olabilirdi. Bu olimpiyatlar tarihe geçecek. İlklerin olimpiyatı oldu. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Yasemin Adar: Kadın olarak ilkleri başardık VİDEO

"ÇOK BAŞARILI BİR OLİMPİYAT GEÇİRDİK"

Bronz madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül de emeği geçen herkese teşekkür edereki, "Tüm Türk Milli Takımı olarak tarihi bir olimpiyatı geçirdik. 13 madalya aldık. Genel anlamda çok başarılı bir olimpiyat geçti. Güreş adına da 3 tane bronz madalya, üçü de ağır sıklette geldi. Üçümüz de aslında altın madalyaya aday sporculardık. O kadar yakındık. Ama maalesef bu sefer bronz nasip oldu. Özellikle ben kendi adıma talihisiz bir çeyrek final müsabakası geçirdim. Hayatımda ilk kez yenildiğim bir müsabakada yorulmadan çıktım. Yani o kadar afalladım maçın içerisinde. Bana da yakışmadı bu konsantrasyon bozukluğu. Yenebileceğim bir sporcuya yenildim. O da olimpiyat şampiyonu oldu. Ama şükrediyorum. İkinci olimpiyat madalyam oldu. Yine de verdiğimiz emeklerin bir nebze karşılığını almış olduk. Kolay bir süreç değil. 5 senedir buraya hazırlanıyoruz. Emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum." dedi.

Taha Akgül: Bronz madalya bana yakışmadı ama buna da şükür VİDEO