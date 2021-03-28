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- Milli Takım'da 3 kişinin korona testi pozitif çıktı
Milli Takım'da 3 kişinin korona testi pozitif çıktı
A Milli Takım kadrosunda bulunan 3 kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.
- Haber Merkezi
- 28.03.2021 - 23:56
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Millilerin elemelerde oynadığı ilk maç olan Hollanda karşılaşması öncesi koronavirüs test sonucu pozitif çıkan 2 oyuncu kamptan ayrılmıştı.
3 FUTBOLCUNUN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
İspanya'nın Malaga kentinde oynanan maçın ardından İstanbul'a dönen ay-yıldızlı ekibe koronavirüs testi yapıldı. Semptomu olmayan 3 oyuncunu test sonucu pozitif çıktı.
Testleri pozitif çıkan futbolcuların isimleri açıklanmadı.
OYUNCULARIN DURUMU LETONYA MAÇI ÖNCESİNDE YAPILACAK TESTTE NETLİK KAZANACAK
Yarın, Letonya maçı için yapılacak testin ardından oyuncuların durumu netlik kazanacak.
Test sonuclarını tekrar pozitif çıkması halinde 3 futbolcu milli takım kadrosundan çıkartılacak.