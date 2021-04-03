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- Milli Takım'dan dönen Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Milli Takım'dan dönen Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Lille, PSG maçı öncesinde Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 03.04.2021 - 15:34
- Güncelleme : 03.04.2021 - 15:52
Milli Takım dönüşü koronavirüse yakalanan futbolcuların sayısı artmaya devam ediyor.
Daha önce 10 futbolcu koronavirüse yakalanırken bu sayı 11'e yükseldi.
YUSUF YAZICI DA POZİTİF
Fransa'da deplasmanda PSG ile karşılaşacak olan Lille, Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Lille'de bir başka Milli futbolcu Zeki Çelik de koronavirüs olduğu için PSG karşısında forma giyemeyecek.
DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞTI
Yusuf Yazıcı daha önce de koronavirüse yakalanmıştı. Ocak ayında testi pozitif çıkan Yazıcı rahatsızlığını atlatmıştı.
MİLLİ TAKIMDA KORONAVİRÜSE YAKALANAN FUTBOLCULAR
Milli Takım dönüşü koronavirüse yakalanan futbolcular şöyle;
İrfan Can Kahveci
Nazım Sangare
Cenk Tosun
Dorukhan Toköz
Emre Kılınç
Taylan Antalyalı
Merih Demiral
Kaan Ayhan
Kenan Karaman
Zeki Çelik
Yusuf Yazıcı