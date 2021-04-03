Milli Takım'dan dönen Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Lille, PSG maçı öncesinde Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Milli Takım dönüşü koronavirüse yakalanan futbolcuların sayısı artmaya devam ediyor.

Daha önce 10 futbolcu koronavirüse yakalanırken bu sayı 11'e yükseldi.

YUSUF YAZICI DA POZİTİF

Fransa'da deplasmanda PSG ile karşılaşacak olan Lille, Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Lille'de bir başka Milli futbolcu Zeki Çelik de koronavirüs olduğu için PSG karşısında forma giyemeyecek.

DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞTI

Yusuf Yazıcı daha önce de koronavirüse yakalanmıştı. Ocak ayında testi pozitif çıkan Yazıcı rahatsızlığını atlatmıştı.

MİLLİ TAKIMDA KORONAVİRÜSE YAKALANAN FUTBOLCULAR

Milli Takım dönüşü koronavirüse yakalanan futbolcular şöyle;

İrfan Can Kahveci

Nazım Sangare

Cenk Tosun

Dorukhan Toköz

Emre Kılınç

Taylan Antalyalı

Merih Demiral

Kaan Ayhan

Kenan Karaman

Zeki Çelik

Yusuf Yazıcı