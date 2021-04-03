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    Milli Takım'dan dönen Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

    Milli Takım'dan dönen Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

    Lille, PSG maçı öncesinde Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2021 - 15:34
    • Güncelleme : 03.04.2021 - 15:52
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    Milli Takım dönüşü koronavirüse yakalanan futbolcuların sayısı artmaya devam ediyor.

    Daha önce 10 futbolcu koronavirüse yakalanırken bu sayı 11'e yükseldi.

    YUSUF YAZICI DA POZİTİF

    Fransa'da deplasmanda PSG ile karşılaşacak olan Lille, Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

    Lille'de bir başka Milli futbolcu Zeki Çelik de koronavirüs olduğu için PSG karşısında forma giyemeyecek.

    DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞTI

    Yusuf Yazıcı daha önce de koronavirüse yakalanmıştı. Ocak ayında testi pozitif çıkan Yazıcı rahatsızlığını atlatmıştı.

    Milli Takım dan dönen Yusuf Yazıcı nın koronavirüs testi pozitif çıktı #1

    MİLLİ TAKIMDA KORONAVİRÜSE YAKALANAN FUTBOLCULAR

    Milli Takım dönüşü koronavirüse yakalanan futbolcular şöyle;

    İrfan Can Kahveci

    Nazım Sangare

    Cenk Tosun

    Dorukhan Toköz

    Emre Kılınç

    Taylan Antalyalı

    Merih Demiral

    Kaan Ayhan

    Kenan Karaman

    Zeki Çelik

    Yusuf Yazıcı

    Milli Takım dan dönen Yusuf Yazıcı nın koronavirüs testi pozitif çıktı #2

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