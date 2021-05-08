17 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda

17 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Portekiz'i yenerek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Sporun birçok alanında olduğu gibi voleybolda da gençlerden başarı haberleri geliyor.

PORTEKİZ'E ŞANS VERMEDİLER

17 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Raunt'taki son maçında Portekiz'i 3-0 (25-10, 25-20, 25-19) mağlup etti.

17 YAŞ ALTI MİLLİLER AVRUPA YOLCUSU

Milliler bu sonuçla, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Raunt'ta gruplarını ilk sırada tamamladı ve 2021 CEV U17 Erkekler Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. 2021 CEV U17 Erkekler Avrupa Şampiyonası, 10-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılacak.