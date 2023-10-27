17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Elit Tur'da 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 7. Gruptaki son maçında İskoçya'yı 3-0 yenerek Elit Tur'a yükseldi.

AA & Ensonhaber

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada, ay-yıldızlıların golünü 62. dakikada Mustafa Hekimoğlu ile 82. ve 87. dakikalarda Muhammed Mustafa Özkan kaydetti.

Gruptaki diğer maçta, Kazakistan ile Belarus 0-0 berabere kaldı.

Genç Milliler, gruptan lider çıktı

Gruptaki ilk maçında Kazakistan ile 0-0 berabere kalan ve ikinci maçında Belarus'u 1-0 yenen 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 7 puanla gurubu lider tamamladı.

Grupta, Belarus 4 puanla ikinci, İskoçya 3 puanla üçüncü ve Kazakistan 2 puanla son sırada yer aldı.

Ay-Yıldızlılar bu skorla Elit Tur'a yükseldi. Genç milliler, maç sonu tur atlamanın sevincini yaşadı.