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    Voleybolda 17 Yaş Altı Milliler Avrupa ikincisi oldu

    Voleybolda 17 Yaş Altı Milliler Avrupa ikincisi oldu

    17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, Rusya'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2020 - 22:10
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    Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın finalinde Rusya ile karşılaşan genç milli oyuncularımız, karşılaşmayı 3-1 kaybederek Avrupa ikincisi oldu.

    SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan milli takım, ilk seti 25-20 önde bitirdi. Rusya, etkili servisler kullandığı ikinci seti 25-16, üçüncü seti 25-12 aldı.

    Ay-yıldızlılar, dördüncü sette daha az hata yaparak başabaş bir oyun sergilese de son bölümde etkili olan Rusya, seti 25-23, karşılaşmayı da 3-1 kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

    GENÇ MİLLİLER, GRUPTA 5'TE 5 YAPMIŞTI

    1. Grup'ta 5'te 5 yaparak çıktığı yarı finalde Sırbistan'ı eleyen milliler, finalde Rusya'ya kaybederek şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.

    Büyük bir başarıya imza atarak Avrupa Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamlayan milli takımda, Pelin Eroktay 17, Melisa Bükmen 16, Deniz Nazlıcan ile Aleyna 6'şar, Özlem ile Dalia 4'er ve Özge 1 sayıyla oynadı.

    Voleybolda 17 Yaş Altı Milliler Avrupa ikincisi oldu #1

    TÜRKİYE-1 RUSYA-3

    Salon: SC Verde
    Hakemler: Slobodan Kovacevic, Veronica Mioara Papadopol
    Türkiye: Özge, Melisa Ege, Deniz Nazlıcan, Pelin, Özlem, Dalia, Yasemin (L) (Aleyna, Beren, Dilay, Miray)
    Rusya: Kobzar, Zamanskaia, Suvorova, Popova, Fedorovtseva, Zhabrova, Dumrauf (L), Khabibrakhmanova (L) (Demidova, Artiukhina, Sabitova)
    Setler: 25-20, 16-25, 12-25, 23-25
    Süre: 97 dakika (26, 21, 23, 27)

    Voleybolda 17 Yaş Altı Milliler Avrupa ikincisi oldu #2

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