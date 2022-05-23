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    A Milli Takım aday kadrosu belli oldu

    A Milli Takım aday kadrosu belli oldu

    A Millî Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
    • 23.05.2022 - 17:31
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 18:13
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    A Milli Futbol Takımı'nın, haziran ayındaki Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosu açıklandı.

    Açıklanan kadroda; Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Tiago Çukur ve Umut Bozok ilk kez yer aldı.

    3 maç oynayacağız

    Miller, haziran ayındaki maçlarda; Faroe Adaları, Lüksemburg ve Litvanya ile karşılaşacak.

    İşte aday kadro:

    A Milli Takım aday kadrosu belli oldu #1

    A Milli Takım aday kadrosu belli oldu #2


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