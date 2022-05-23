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A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
A Millî Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
- 23.05.2022 - 17:31
- Güncelleme : 23.05.2022 - 18:13
A Milli Futbol Takımı'nın, haziran ayındaki Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Açıklanan kadroda; Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Tiago Çukur ve Umut Bozok ilk kez yer aldı.
3 maç oynayacağız
Miller, haziran ayındaki maçlarda; Faroe Adaları, Lüksemburg ve Litvanya ile karşılaşacak.
İşte aday kadro: