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18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hollanda ile berabere kaldı

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hollanda ile berabere kaldı 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Sakarya'da yaptığı hazırlık maçında Hollanda ile 1-1 berabere kaldı.