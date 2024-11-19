18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hollanda ile berabere kaldı

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımımız ile Hollanda hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Sapanca Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem İsmet Yılmaz yönetirken, yardımcılıklarını Ayşegül Çetinkaya ve Abdurrahim Ay yaptı.
İKİ TAKIMIN 11'LERİ
Milli takım karşılaşmaya Kerem Matışlı, Deniz Emre Ofli, Arda Ünyay, Ege Araç, Berkay Aslan, Özder Özcan, Hasan Talha Ayyıldız, Metin Şen, Hüseyin Maldar, Battal Ömer Duldar ve Arda Öztürk 11'iyle başladı.
Hollanda ise sahaya Aymean el Hani, Lyfe Oldenstam, Mylo van der Lans, Juwensley Onstein, Giannino Vianello, Jinairo Johnson, Luca Messori, Thijs Kraaijeveld, Shane Kluivert, Tobias van den Elshout ve Gino Verhulst 11'iyle çıktı.
MAÇ 1-1'LİK EŞİTLİKLE SONUÇLANDI
Hollanda, 36. dakikada Shane Kluivert'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Türkiye, 86. dakikada Ahmet Sami Bircan'ın attığı golle maçı 1-1 eşitliğe getirdi.
Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
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