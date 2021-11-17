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    19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Avrupa'da Elit Tur'da

    19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 9. Grup'taki üçüncü ve son maçında Romanya'yı 4-1 mağlup ederek Elit Tur'a yükseldi.
    • AA
    • 17.11.2021 - 00:15
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    19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Avrupa'da Elit Tur'da

    Manavgat İlçesi Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 29. dakikada Botond Gergely (kendi kalesine), 35. dakikada Süleyman Cebeci, 44. dakikada Polat Yaldır ve 83. dakikada Ahmetcan Kaplan kaydetti.

    Romanya'nın tek golü ise 7. dakikada penaltı atışından Grigoras Pantea'dan geldi.

    Gruptaki diğer karşılaşmada Letonya, San Marino'yu 2-0 mağlup etti.

    19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Avrupa da Elit Tur da #1

    GENÇ MİLLİLER ELİT TUR'DA

    Milli takım, grubu 9 puanla lider bitirerek Elit Tur'a yükseldi. Grupta 6 puanı bulunan Romanya da Elit Tura yükselen ikinci takım oldu.

    19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Avrupa da Elit Tur da #2

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