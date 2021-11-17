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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Avrupa'da Elit Tur'da

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Avrupa'da Elit Tur'da

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 9. Grup'taki üçüncü ve son maçında Romanya'yı 4-1 mağlup ederek Elit Tur'a yükseldi.