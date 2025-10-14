Abone ol: Google News

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Polonya'ya yenildi

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen hazırlık turnuvasının son maçında Polonya'ya 1-0 mağlup oldu.

Yayınlama Tarihi: 14.10.2025 18:04
Hırvatistan'da düzenlenen hazırlık turnuvasının son maçında 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı ile Polonya karşı karşıya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, NK Tresnjevka Stadı'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlılar, Deniz Eren Dönmezer'in 75'inci dakikada kendi kalesine attığı golle Polonya'ya 1-0 yenildi.

MİLLİLER, BİR GALİBİYET ALDI

Turnuvanın ilk maçında Danimarka'ya 5-1 yenilip ikinci müsabakada İsveç'i 4-2 mağlup eden milliler, böylelikle organizasyonu bir galibiyet, iki mağlubiyet ile tamamladı.

