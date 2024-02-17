1948 yılındaki Türkiye A Milli Futbol Takımı forması viral oldu EURO 2024 öncesi forma tasarımı merak edilirken, sosyal medyaya yansıyan 1948 yılındaki A Milli Takım forması X platformuna damgasını vurdu.

ensonhaber.com

A Milli Takımımız, EURO 2024'e katılma hakkı kazanarak Türk futbolseverleri yeniden memnun ederken, turnuva öncesi forma tasarımı için çalışmalar yapılmaya devam ediyor.

EURO 2016'daki kırmızı-siyah formanın tasarımı beğenilmezken, EURO 2020'de ise nispeten daha iyi bir tasarımla sahaya çıksak da istenilen sonuçları alamamıştık.

"Yeniden uyarlayalım"

X platformunda futbol nostaljisi yapan İspanyol kökenli bir hesabın paylaşımında ise 1948 yılındaki forma tasarımımız büyük beğeni aldı.

Türk kullanıcıların deyim yerindeyse istila ettiği gönderide, "Bu formayı 2024'e uyarlayıp yeniden sahaya çıkaralım." yorumları yapıldı. Forma takımında beğenilmeyen tek kısım ise çoraplar oldu.

Siz forma hakkında ne düşünüyorsunuz?

Soldan sağa 1948 A Milli Takımımız

Kalede Cihat Arman, yanında Baba Gündüz Kılıç, Murat Alyüz, Vedii Tosuncuk, Fikret Kırcan, Selahattin Torkal, Erol Keskin, Bülent Eken, Şükrü Gülesin, Çengel Hüseyin Saygun, Ordinaryüs Lefter Küçükandonyadis