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    A Milli Takımımız gruptan nasıl çıkar

    A Milli Takımımız gruptan nasıl çıkar

    Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 3. sırada bulunan A Milli Takımımızın, gruptan çıkma şansı düşük olsa da devam ediyor. İşte turnuvaya katılmak için gereken tüm olasılıklar...
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 09:07
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 09:48
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    A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 3. sırada bulunuyor. Kalan 2 maçta hangi senaryolarda gruptan çıkabiliriz? Cevabı haberimizde...

    Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak.

    10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri son bulacak.

    A Milli Takımımız gruptan nasıl çıkar #1

    MİLLİ TAKIM GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

    Milliler, son 2 maçında Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. 2 maçtan çıkaracağımız 6 puanla elemeleri 21 puanda tamamlayacağız.

    Hollanda da aynı performansı devam ettirip kalan 2 maçını kazanması durumunda grup liderliğini garantilemiş olacak. Onlar için son haftadaki Norveç mücadelesi prestij karşılaşmasına da dönebilir.

    Norveç ise Letonya'yı yendiği takdirde son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek. Kazanırlarsa biz veda edeceğiz. Kaybederlerse play-off yolumuz açılacak. Hollanda'da berabere kalırlarsa, Ay- Yıldızlılar gibi 21 puanda elemeleri bitirme senaryosu gerçekleşebilir.

    Norveç'in son hafta Hollanda ile berabere kalması, bizim iki maçı kazanmamız halinde iş averaja kalacak. Ancak şu anda averaj olarak Norveç, bizden daha iyi durumda bulunuyor. Son iki maçta kazanırken aynı zamanda fark da yapmamız gerekecek. Milliler'in Katar yolu kendi performansından çok rakiplerinin alacağı sonuçlara göre de şekillenecek.

    Hollanda kalan 2 maçından 1 puan çıkarırsa, grupta işler değişebilir. Norveç'in Hollanda'yı yenerek 4 puan alması, A Millilerin de 2'de 2 yapması durumunda Hollanda grubu 3. sırada tamamlayabilir.

    A Milli Takımımız gruptan nasıl çıkar #2

    CEBELİTARIK MAÇI FIRSAT

    Öte yandan grup etabında ikili averaja değil genel averaja bakılıyor. A Milli Takımımız an itibarıyla 4 averaja sahip. Norveç'in ise 9 averajı bulunuyor.

    Cebelitarık maçında atabildiğimiz kadar atarak Norveç'in genel averajını geçmemiz gerekiyor.

    A MİLLİLERİN KALAN MAÇLARI

    Cebelitarık

    Karadağ (D)

    HOLLANDA'NIN KALAN MAÇLARI

    Karadağ (D)

    Norveç

    NORVEÇ'İN KALAN MAÇLARI

    Letonya

    Hollanda (D)

    KARADAĞ'IN KALAN MAÇLARI

    Hollanda

    Türkiye

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