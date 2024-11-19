20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Almanya'ya yenildi

AA & Ensonhaber

UEFA Elit Lig 5. hafta mücadelesinde 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımımız ile Almanya karşı karşıya geldi.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan müsabakadan milliler mağlup ayrıldı.

Almanya, Damion Downs'ın 45+2 ve 61. dakikalarda kaydettiği gollerle karşılaşmada 2-0'lık galibiyeti aldı.

TEKNİK DİREKTÖRLER MAÇI İZLEDİ

Müsabakayı Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan ile son olarak Cardiff City'yi çalıştıran Erol Bulut da takip etti.

MİLLİLER, 2 PUANDA KALDI

Bu sonuçla grupta 3. yenilgisini yaşayan Türkiye, 2 puanda kaldı.

Ay-yıldızlılar, 2025 yılının mart ayında İtalya ve Romanya ile yapacağı maçlarla Elit Lig mücadelesini tamamlayacak.