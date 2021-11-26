2022 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri

Türkiye'nin 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakipleri merak ediliyor. Peki, 2022 Dünya Kupası play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oluyor.

Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Milli takım kura çekiminde seri başı olmayacak.

İlk kez Kış aylarında düzenlenecek dev organizasyona ev sahipliği yapacak olan Katar, eleme oynamadan direkt olarak gruplarda yer alacak.

Bu noktada futbolseveler, 2022 Dünya Kupası play-off kura çekiminin tarihi, saat ve kanal bilgisi hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki 2022 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2022 Katar Dünya Kupası'nı garantileyen ülkeler ve A Milli Futbol Takımı'nın muhtemel rakipleri..

2022 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2022 Dünya Kupası play-off turu kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde TSİ 19.00'da gerçekleşecek. Kura çekimi TRTSPOR'dan canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN( A MİLLİ FUTBOL TAKIMI) MUHTEMEL RAKİPLERİ

Ay-yıldızlı ekibin muhtemel rakipleri belli oldu. Kura çekimine seri başı olarak katılamayacak olan Türkiye'nin muhtemel rakipler arasında Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler bulunuyor.

Kura çekiminde Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya da seri başı olmayan takımlar olarak kuraya girecek.

2022 KATAR DÜNYA KUPASI'NI GARANTİLEYEN ÜLKELER

Katar, Almanya, Danimarka, Brezilya, Fransa, Belçika, Hırvatistan, İspanya, İngiltere, İsviçre, Hollanda, İran.

2022 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak. Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.