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    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubunda puan durumu

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubunda puan durumu

    2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımız'ın G grubunda puan durumu belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 23:52
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 00:03
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    Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G grubunda 6. maçlar tamamlandı.

    HOLLANDA KARŞISINDA DAĞILDIK

    G grubunda mücadele eden Türkiye, önceki maçlara göre hayal kırıklığı yaşatan bir performan gösterdiği Hollanda deplasmanında 6-1 yenilerek liderliği kaybetti.

    Hollanda'nın gollerini 1. dakikada Davy Klaassen, 16., 38.(P) ve 54. dakikada Memphis Depay, 80. dakikada Guus Til ve 90. dakikada Donyell Malen kaydetti.

    A Milli Takım'ın tek golü ise 90+2'de Cengiz Ünder'den geldi.

    ÇAĞLAR KIRMIZI KART GÖRDÜ

    44. dakikada da Çağlar Söyüncü'nün 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalması, A Milliler'i zor duruma soktu:

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubunda puan durumu #1

    NORVEÇ DE YENDİ, 3. SIRAYA GERİLEDİK

    Grubun diğer maçında Norveç, sahasında ağırladığı Cebelitarık'ı 4-1 mağlup etti.

    Karadağ ile Letonya ise golsüz berabere kaldı.

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubunda puan durumu #2

    Bu sonuçlarla A Milli Takım, grupta 3. sıraya geriledi.

    Grupta 4 maç daha yapılacak.

    PUAN DURUMU

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubunda puan durumu #3

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