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- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubunda puan durumu
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubunda puan durumu
- Haber Merkezi
- 07.09.2021 - 23:52
- Güncelleme : 08.09.2021 - 00:03
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G grubunda 6. maçlar tamamlandı.
HOLLANDA KARŞISINDA DAĞILDIK
G grubunda mücadele eden Türkiye, önceki maçlara göre hayal kırıklığı yaşatan bir performan gösterdiği Hollanda deplasmanında 6-1 yenilerek liderliği kaybetti.
Hollanda'nın gollerini 1. dakikada Davy Klaassen, 16., 38.(P) ve 54. dakikada Memphis Depay, 80. dakikada Guus Til ve 90. dakikada Donyell Malen kaydetti.
A Milli Takım'ın tek golü ise 90+2'de Cengiz Ünder'den geldi.
ÇAĞLAR KIRMIZI KART GÖRDÜ
44. dakikada da Çağlar Söyüncü'nün 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalması, A Milliler'i zor duruma soktu:
NORVEÇ DE YENDİ, 3. SIRAYA GERİLEDİK
Grubun diğer maçında Norveç, sahasında ağırladığı Cebelitarık'ı 4-1 mağlup etti.
Karadağ ile Letonya ise golsüz berabere kaldı.
Bu sonuçlarla A Milli Takım, grupta 3. sıraya geriledi.
Grupta 4 maç daha yapılacak.
PUAN DURUMU