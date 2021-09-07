2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubunda puan durumu

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımız'ın G grubunda puan durumu belli oldu.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G grubunda 6. maçlar tamamlandı.

HOLLANDA KARŞISINDA DAĞILDIK

G grubunda mücadele eden Türkiye, önceki maçlara göre hayal kırıklığı yaşatan bir performan gösterdiği Hollanda deplasmanında 6-1 yenilerek liderliği kaybetti.

Hollanda'nın gollerini 1. dakikada Davy Klaassen, 16., 38.(P) ve 54. dakikada Memphis Depay, 80. dakikada Guus Til ve 90. dakikada Donyell Malen kaydetti.



A Milli Takım'ın tek golü ise 90+2'de Cengiz Ünder'den geldi.

ÇAĞLAR KIRMIZI KART GÖRDÜ

44. dakikada da Çağlar Söyüncü'nün 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalması, A Milliler'i zor duruma soktu:

NORVEÇ DE YENDİ, 3. SIRAYA GERİLEDİK

Grubun diğer maçında Norveç, sahasında ağırladığı Cebelitarık'ı 4-1 mağlup etti.

Karadağ ile Letonya ise golsüz berabere kaldı.

Bu sonuçlarla A Milli Takım, grupta 3. sıraya geriledi.

Grupta 4 maç daha yapılacak.

PUAN DURUMU