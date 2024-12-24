2024'ün en iyi teknik direktörleri belli oldu: Vincenzo Montella ilk 10'da

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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2024'ün en iyi milli takım teknik direktörlerini açıkladı.

IFFHS'nin listesinde A Milli Takım'ın İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella da yer aldı.

MONTELLA 8. SIRADA

A Milli Takım ile Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynama başarısı gösteren Montella, listenin 8. sırasında konumlandı.

ZİRVE FUENTE'NİN

2024'ün en iyi teknik direktörü olarak ise İspanya'yı EURO 2024'te şampiyonluğa taşıyan Luis de la Fuente belirlendi.

EN İYİ 10 MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ

1- Luis de la Fuente (İspanya): 274 puan

2. Lionel Scaloni (Arjantin): 148 puan

3- Didier Deschamps (Fransa): 35 puan

4- Gareth Southgate (İngiltere): 26 puan

5- Emerse Fae (Fildişi Sahili): 18 puan

6- Julian Nagelsmann (Almanya): 17 puan

7- Nestor Lorenzo (Kolombiya): 14 puan

8- Vincenzo Montella (Türkiye): 8 puan

9- Willy Sagnol (Gürcistan): 6 puan

10- Marcelo Bielsa (Uruguay): 5 puan