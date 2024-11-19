2025 Afrika Uluslar Kupası'na katılacak takımlar belirlendi

İHA

2025 Afrika Uluslar Kupası 21 Aralık 2025 - 18 Ocak 2026 tarihleri arasında Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Eylül 2024'te başlayan elemelerde 48 ülke 12 grupta mücadele etti ve gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar finallere gitmeye hak kazandı.

FAS, TÜM MAÇLARI KAZANDI

Ev sahibi Fas, elemelerde oynadığı tüm maçları kazanarak 18 puan topladı.

Cezayir, Senegal, Kamerun, Fildişi Sahili, Mısır gibi şampiyonluk adayları da elemelerde başarılı sonuçlara imza attı.

Tarihinde 4 kez kıtanın en büyüğü olan Gana, bu yıl elemeleri geçemedi. F Grubu'nda 3 puan toplayarak son sırada yer aldı.

GRUPTAN ÇIKAN TAKIMLAR

A Grubu: Komorlar, Tunus

B Grubu: Fas, Gabon

C Grubu: Mısır, Botsvana

D Grubu: Nijerya, Benin

E Grubu: Cezayir, Ekvator Ginesi

F Grubu: Angola, Sudan

G Grubu: Zambiya, Fildişi Sahili

H Grubu: Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Tanzanya

I Grubu: Mali, Mozambik

J Grubu: Kamerun, Zimbabve

K Grubu: Güney Afrika, Uganda

L Grubu: Senegal, Burkina Faso

6 FARKLI ŞEHİR, 6 STADYUM

Turnuvaya ikinci kez ev sahipliği yapacak olan Fas'ta 52 karşılaşma 6 farklı stadyumda oynanacak.

Kazablanka şehrinde yer alan ve 1988 Afrika Uluslar Kupası finalinin de oynandığı Muhammed V Stadyumu'nun yanı sıra futbolseverlere hizmet verecek stadyumlar şöyle: