2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk hafta görünümü
İHA

11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde 21 ve 22 Mart'ta 6 grupta ilk hafta maçları oynandı.

Avrupa elemelerinde ilk haftada alınan sonuçlar şöyle:

G GRUBU

Polonya - Litvanya: 1-0

Malta - Finlandiya: 0-1

H GRUBU

Güney Kıbrıs - San Marino: 2-0

Romanya - Bosna Hersek: 0-1

I GRUBU

Moldova - Norveç: 0-5

İsrail - Estonya: 2-1

J GRUBU

Lihtenştayn - Kuzey Makedonya: 0-3

Galler - Kazakistan: 3-1

K GRUBU

Andorra - Letonya: 0-1

İngiltere - Arnavutluk: 2-0

L GRUBU

Karadağ - Cebelitarık: 3-1

Çekya - Faroe Adaları: 2-1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor