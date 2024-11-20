2026 Dünya Kupası yolunda muhtemel rakiplerimiz

UEFA Uluslar Ligi'nde 2. sırayı alan A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde yer alacağı torba Karadağ maçı sonrası netleşti.
İşte Milli Takımımız'ın torbası ve muhtemel rakipleri...
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 2. torbada yer alacak.
KURA ÇEKİMİ ARALIK AYINDA
12 eleme grubu olacak. Her eleme grubunda 4 ya da 5 ülke olacak. 13 Aralık'ta Dünya Kupası elemeleri kuraları çekilecek.
1. TORBA: İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan, İngiltere, Belçika, İsviçre, Avusturya
2. TORBA: TÜRKİYE, Ukrayna, İsveç, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Yunanistan, Romanya, Slovakya, Çekya, Norveç
3. TORBA: İskoçya, Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna Hersek, İsrail
4. TORBA: Bulgaristan, Lüksemburg, Kosova, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya, Litvanya
5. TORBA: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn, San Marino
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