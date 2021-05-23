23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 madalya

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde Adem Burak Uzun gümüş, Erkan Ergen ve Fatih Bozkurt bronz madalya elde etti.

Kuzey Makedonya'nın başkenit Üsküp'te gerçekleştirilen organizasyonun 6. gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda madalya müsabakaları yapıldı.

ADEM AVRUPA İKİNCİSİ

Adem Burak Uzun, 55 kilo finalinde Azerbaycanlı Zaur Aliyev ile karşılaştı. Normal süresi 3-3 biten karşılaşmada Azerbaycanlı güreşçi son puanı aldığı için Avrupa şampiyonu olurken, Adem Burak Uzun gümüş madalya aldı.

ERKAN VE FATİH'TEN BRONZ MADALYA

Türkiye'yi 77 kiloda temsil eden Erkan Ergen, üçüncülük müsabakasında Belaruslu Mikita Kazakou'yu 7-2 mağlup ederek bronz madalya elde etti.

130 kiloda mücadele eden Fatih Bozkurt da İsviçreli Delian Hossein Alishahi'yi 9-0 sayı tuşuyla yenerek bronz madalya kazandı.

DİĞER GÜREŞÇİLERİMİZ

63 kiloda Abdülkadir Saydam, Belaruslu Aliaksandr Pechurenka, 87 kiloda da Muhitdin Sarıçiçek, Macar Istvan Takacs ile yaptığı bronz madalya karşılaşmalarını kaybetti ve 5. oldu.

Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğindeki 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası bugün sona erecek.