23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 6 madalya

Kuzey Makedonya'da devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası Türkiye, serbest stil finallerinde 3 altın 3 bronz madalya kazandı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda genç sporcularımız, 19 Mayıs anısına adeta madalya yağmuru yaşattı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 150 puan toplayan milli takım, Avrupa ikinciliğini elde etti.

Şampiyonayı Rusya 196 puanla birinci, Azerbaycan 140 puanla üçüncü tamamladı.

ERHAN YAYLACI'DAN ALTIN MADALYA

92 kiloda Erhan Yaylacı, finalde Azerbaycanlı Osman Nurmagemodov’u 4-3 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

ANIL BERKAN FİNALDE RUS RAKİBİNİ TUŞLADI

125 kiloda Anıl Berkan Kılıçsallayan, finalde güçlü Rus rakibi Atsamaz Tebloev’i tuşla yenerek altın madalya kazandı.

EMRAH ORMANOĞLU VE EMRE ÇİFTÇİ ÜÇÜNCÜ OLDU

61 kiloda Emrah Ormanoğlu, Ukraynalı rakibi Artem Kryvenko’yu 13-8 yenerek bronz madalya elde etti.

86 kiloda Emre Çiftçi, Moldovalı Andrian Grosul’u da (4-1) yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

İsa Demir, Yunan Georgios Kougıoumtsidis’e yenilerek organizasyonu 5. tamamladı.

MİLLİ TAKIM, AVRUPA İKİNCİSİ OLDU

Şampiyonada serbest stilde milliler Ramazan Sarı, Erhan Yaylacı ve Anıl Berkan Kılıçsallayan ile altın, Cavit Acar, Emrah Ormanoğlu ve Emre Çiftçi ile bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanarak takım halinde 2. oldu.

Avrupa Şampiyonu Ramazan Sarı

MUSA AYDIN: "TÜRK GÜREŞİNİN GELECEĞİ GARANTİ ALTINDA"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Türk güreşi geleceğini garanti altına almıştır." dedi.

Türk güreşine yeni isimler kazandırmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Aydın, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Üsküp’te alınan tarihi sonuçlar Türk güreşinin iyi yolda olduğunu ve geleceğini garanti altına aldığını göstermiştir. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğinde yeni şampiyonlar çıkarmaya ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Burada başarılı olan güreşçilerimiz bizleri ilerleyen yıllarda Olimpiyatlarda temsil edecekler. Üsküp’te bu büyük başarıyı elde eden tüm güreşçi kardeşlerimizi ve teknik heyetimizi yürekten kutluyorum."