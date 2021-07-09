Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazandı.

Breysel sporlarda Avrupa'dan bir başarı müjdesi daha geldi.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen organizasyonda kadınlar üç adım atlama finali yapıldı.

TUĞBA DANIŞMAZ AVRUPA ŞAMPİYONU

Milli sporcu Tuğba Danışmaz, 14,09 metre ile Türkiye rekorunu yenileyerek Avrupa şampiyonu oldu.

BİR İLKE İMZA ATTI

Tuğba, iki yıl önce aynı şampiyonada aldığı gümüş madalyadan sonra bu kez de altın madalya elde ederek bir ilke imza attı. 1997'den bu yana yapılan şampiyonada Tuğba'nın bu altını, Türkiye'nin saha içi yarışmalarında kadınlarda elde ettiği ilk şampiyonluk oldu.

Kadınlar üç adım atlamada Yunanistan'dan Spyridoula Karydi gümüş, Letonya'dan Ruta Kate Lasmane bronz madalya elde etti.

23 yaş altında Milli atlet Tuğba Danışmaz Avrupa şampiyonu VİDEO

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BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada 14,09 metre ile Türkiye rekorunu yenileyerek Avrupa şampiyonu olan Tuğba Danışmaz'ı yürekten kutluyorum. Avrupa şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Tuğba Danışmaz'ın başarısında başta ailesi olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran ve İstiklal Marşı'mızı dinleten milli sporcumuza başarılarının devamını diliyorum."