28 yaşında kick boksta Dünya Şampiyonu olan Emine Arslan'ın başarı öyküsü Küçük yaşından itibaren ailevi sıkıntılar ve ekonomik zorluklarla mücadele eden Emine Arslan, kick boksta dünya şampiyonluğuna uzanan hayat hikayesini anlattı.

Emine Arslan'ın hayatı, kardeşini spor salonuna yazdırmasıyla değişti. 23 yaşında kick boksla tanıştı. 2 kere dünya şampiyonu oldu, adını altın harflerle yazdırdı. Milli sporcunun hikayesi "azmin zaferi"nin en önemli örneklerinden.

Önce annesini, sonra babasını kaybetti

TRT Haber'den Deniz İyidoğan'ın haberine göre; üç kardeşin en büyüğü olan Emine Arslan'ın hayat mücadelesi anne ve babası ayrıldığında başladı. Önce annesi terk etti, ardından babası hayatını kaybetti.

Anne ve babasız iki kardeşiyle hayatın tam ortasında kalakaldı.

23 yaşında tanıştığı kick boksla hayatı değişti

Emine'nin çocuk yaşta başlayan mücadelesi yıllar sonra zafere dönüştü. O şimdi dünya şampiyonu...

Başarıya giden yolculuğunda engellerle karşılaştı. Görmezden gelindi, yok sayıldı. Ama o yılmadı. Hem çalıştı hem de sporuna devam etti.

Bu yolda en büyük destekçisi de antrenörü, Dünya Kick Boks Şampiyonu Hasan Fahri Şen oldu.

28 yaşında dünya şampiyonu oldu

Emine Arslan yaşadıklarını şöyle anlattı:

Başarabileceğimi ben de gördüm. Başkalarına da çok güzel rol model olduğuma inanıyorum. 23 yaşından sonra 'bu kızdan olmaz' diyorlardı. Bu da beni çok üzüyordu. Ben dövüşeceğim dedim. Zaten hocam bu konuda çok anlayışlıydı. İlk maçımda ben kazandım. Ondan sonraki maçlarımda da o şekilde oldu. Hep derecelerle döndüm. Daha sonrasında da 28 yaşında dünya şampiyonu oldum.

"Ülkemi en iyi şekilde temsil etmekten gurur duyuyorum"

Önce Antalya'da ardından İtalya'da düzenlenen kick boks şampiyonalarında rakiplerini tek tek eledi. Altın madalyalarıyla başarısının tesadüf olmadığını herkese gösterdi.

Çok emek verdiğini söyleyen Emine Arslan,

Türkiye'yi ben temsil etmek istiyorum. Altın madalyayı, kupayı ben getirmek istiyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmekten gurur duyuyorum.

dedi.

"Kadınların ne kadar güçlü olduğunu göstermek istiyorum"

33 yaşındaki Emine Arslan, şimdi hem önündeki müsabakalara hazırlanıyor hem de sporcu yetiştiriyor.

Arslan, "Ben de başarılı kadınlar yetiştirmek, onların elinden tutmak, kadınların ne kadar güçlü olduğunu herkese göstermek istiyorum." diye konuştu.

Milli sporcu Emine Arslan'ın en büyük hayali ise boksun efsanelerinden Rocky Marciano ve Muhammed Ali gibi olmak.