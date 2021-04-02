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    3 maçta 2 galibiyet alan Milli Takım'ın primi belli oldu

    TFF yönetimi, A Milli Takım'ın galibiyet primini belirledi.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2021 - 10:44
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 10:49
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    3 maçta 2 galibiyet alan Milli Takım'ın primi belli oldu

    Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF), 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda Hollanda ve Norveç'i mağlup eden A Milli Takım’ın galibiyet primini belirledi.

    TFF, maç başı 100’er bin euro (960 bin TL) prim verdi. 100 bin euronun prim sistemine göre dağılımı sağlandı.

    TOPLAM TUTAR 35 MİLYON 962 BİN 500 TL

    Prim sistemine göre; ilk 11 oyuncusu 100 bin euro (yüzde 100), karşılaşmaya sonradan dahil olan oyuncu 75 bin euro (yüzde 75), kadroda yer alan oyuncu da 50 bin euro (yüzde 50) kazandı.

    Toplam tutar: 3 milyon 750 bin euro / 35 milyon 962 bin 500 TL.

    3 maçta 2 galibiyet alan Milli Takım ın primi belli oldu #1

    MİLLİ OYUNCULARIN PRİM LİSTESİ

    Oyuncu                      Kadroda olduğu maç sayısı        Prim tutarı

    Uğurcan Çakır                                   2                            200 bin euro

    Çağlar Söyüncü                                 2                            200 bin euro

    Umut Meraş                                       2                            200 bin euro

    Ozan Tufan                                        2                             200 bin euro

    Okay Yokuşlu                                     2                             200 bin euro

    Hakan Çalhanoğlu                             2                             200 bin euro

    Yusuf Yazıcı                                       2                             200 bin euro

    Kenan Karaman                                 2                             200 bin euro

    Burak Yılmaz                                      2                             200 bin euro

    Oyuncu                      Kadroda olduğu maç sayısı        Prim tutarı

    Zeki Çelik                                       1                             100 bin euro

    Ozan Kabak                                   2                             175 bin euro

    Kaan Ayhan                                    2                             175 bin euro

    Caner Erkin                                    2                             150 bin euro

    Enes Ünal                                      2                              150 bin euro

    Taylan Antalyalı                              2                              150 bin euro

    Deniz Türüç                                    2                              125 bin euro

    Mert Günok                                    2                               200 bin euro

    Mert Müldür                                    2                               150 bin euro

    Orkun Kökçü                                  2                               100 bin euro

    Emre Kılınç                                    1                                50 bin euro

    Dorukhan Toköz                             2                               100 bin euro

    Altay Bayındır                                  2                             200 bin euro

    Cenk Tosun                                     2                             100 bin euro

    Halil Akbunar                                  1                             75 bin euro

    Abdülkerim Bardakçı                      1                             50 bin euro

    3 maçta 2 galibiyet alan Milli Takım ın primi belli oldu #2

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