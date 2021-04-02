3 maçta 2 galibiyet alan Milli Takım'ın primi belli oldu

TFF yönetimi, A Milli Takım'ın galibiyet primini belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF), 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda Hollanda ve Norveç'i mağlup eden A Milli Takım’ın galibiyet primini belirledi.

TFF, maç başı 100’er bin euro (960 bin TL) prim verdi. 100 bin euronun prim sistemine göre dağılımı sağlandı.

TOPLAM TUTAR 35 MİLYON 962 BİN 500 TL

Prim sistemine göre; ilk 11 oyuncusu 100 bin euro (yüzde 100), karşılaşmaya sonradan dahil olan oyuncu 75 bin euro (yüzde 75), kadroda yer alan oyuncu da 50 bin euro (yüzde 50) kazandı.

Toplam tutar: 3 milyon 750 bin euro / 35 milyon 962 bin 500 TL.

MİLLİ OYUNCULARIN PRİM LİSTESİ

Oyuncu Kadroda olduğu maç sayısı Prim tutarı

Uğurcan Çakır 2 200 bin euro

Çağlar Söyüncü 2 200 bin euro

Umut Meraş 2 200 bin euro

Ozan Tufan 2 200 bin euro

Okay Yokuşlu 2 200 bin euro

Hakan Çalhanoğlu 2 200 bin euro

Yusuf Yazıcı 2 200 bin euro

Kenan Karaman 2 200 bin euro

Burak Yılmaz 2 200 bin euro

Oyuncu Kadroda olduğu maç sayısı Prim tutarı

Zeki Çelik 1 100 bin euro

Ozan Kabak 2 175 bin euro

Kaan Ayhan 2 175 bin euro

Caner Erkin 2 150 bin euro

Enes Ünal 2 150 bin euro

Taylan Antalyalı 2 150 bin euro

Deniz Türüç 2 125 bin euro

Mert Günok 2 200 bin euro

Mert Müldür 2 150 bin euro

Orkun Kökçü 2 100 bin euro

Emre Kılınç 1 50 bin euro

Dorukhan Toköz 2 100 bin euro

Altay Bayındır 2 200 bin euro

Cenk Tosun 2 100 bin euro

Halil Akbunar 1 75 bin euro

Abdülkerim Bardakçı 1 50 bin euro