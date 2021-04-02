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- 3 maçta 2 galibiyet alan Milli Takım'ın primi belli oldu
3 maçta 2 galibiyet alan Milli Takım'ın primi belli oldu
- Haber Merkezi
- 02.04.2021 - 10:44
- Güncelleme : 02.04.2021 - 10:49
Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF), 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda Hollanda ve Norveç'i mağlup eden A Milli Takım’ın galibiyet primini belirledi.
TFF, maç başı 100’er bin euro (960 bin TL) prim verdi. 100 bin euronun prim sistemine göre dağılımı sağlandı.
TOPLAM TUTAR 35 MİLYON 962 BİN 500 TL
Prim sistemine göre; ilk 11 oyuncusu 100 bin euro (yüzde 100), karşılaşmaya sonradan dahil olan oyuncu 75 bin euro (yüzde 75), kadroda yer alan oyuncu da 50 bin euro (yüzde 50) kazandı.
Toplam tutar: 3 milyon 750 bin euro / 35 milyon 962 bin 500 TL.
MİLLİ OYUNCULARIN PRİM LİSTESİ
Oyuncu Kadroda olduğu maç sayısı Prim tutarı
Uğurcan Çakır 2 200 bin euro
Çağlar Söyüncü 2 200 bin euro
Umut Meraş 2 200 bin euro
Ozan Tufan 2 200 bin euro
Okay Yokuşlu 2 200 bin euro
Hakan Çalhanoğlu 2 200 bin euro
Yusuf Yazıcı 2 200 bin euro
Kenan Karaman 2 200 bin euro
Burak Yılmaz 2 200 bin euro
Oyuncu Kadroda olduğu maç sayısı Prim tutarı
Zeki Çelik 1 100 bin euro
Ozan Kabak 2 175 bin euro
Kaan Ayhan 2 175 bin euro
Caner Erkin 2 150 bin euro
Enes Ünal 2 150 bin euro
Taylan Antalyalı 2 150 bin euro
Deniz Türüç 2 125 bin euro
Mert Günok 2 200 bin euro
Mert Müldür 2 150 bin euro
Orkun Kökçü 2 100 bin euro
Emre Kılınç 1 50 bin euro
Dorukhan Toköz 2 100 bin euro
Altay Bayındır 2 200 bin euro
Cenk Tosun 2 100 bin euro
Halil Akbunar 1 75 bin euro
Abdülkerim Bardakçı 1 50 bin euro