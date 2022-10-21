36 yaşındaki Cameron Jerome, milli takım tercihini yaptı

Bir dönem Premier Lig ekiplerinde forma giyen Göztepe'nin eski golcüsü 36 yaşındaki Cameron Jerome, milli takım tercihini Grenada'dan yana kullandı.

İngiliz forvet oyuncusu Cameron Jerome, 36 yaşında milli takım kariyerine başlıyor. Bir dönem Süper Lig'de Göztepe forması da giyen Cameron Jerome, Grenada için top koşturacak.

Grenada için oynayacak

Grenada Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Jerome'un milli takımı kabul ettiği belirtildi.

Atlas Okyanusu'nun batısında, Karayip Denizi'nde yer alan ada ülkelerinden biri olan Grenada, CONCACAF'a bağlı. Grenada ülkesinin nüfusu ise 112 bin.

İngiltere Championship'te top koşturuyor

Bugüne kadar İngiltere Milli Takımında forma giymeyen Grenada asıllı Cameron Jerome kariyerini Championship ekiplerinden Luton Town'da sürdürüyor. Deneyimli golcü bu sezon çıktığı 11 lig maçında 1 gol atıp 1 asist yaptı.

İki sezon Göztepe forması giydi

İki sezon Göztepe forması giyen Jerome sarı-kırmızılı formayla 54 maçta 9 gol kaydetmişti.