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    Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 sporcumuz finalde

    Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde Taha Akgül, Süleyman Atlı ve Feyzullah Aktürk altın madalya için mindere çıkacak.
    • AA
    • 29.03.2022 - 22:40
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    Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 sporcumuz finalde

    Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 79 kiloda Türkiye'yi temsil eden Muhammet Akdeniz, bronz madalya kazandı.

    HASTA HALİYLE AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

    Baş dönmesi ve mide bulantısı nedeniyle bugün hastanede tedavi gören Muhammet, bronz madalya maçına çıktı.

    Büyüklerde ilk kez mücadele eden Muhammet, üçüncülük maçında Letonyalı Alans Amirovs ile karşılaştı. Rakibini 8-4 yenen Muhammet, Avrupa üçüncüsü oldu.

    Avrupa Güreş Şampiyonası nda 3 sporcumuz finalde #1

    MÜNİR RECEP AKTAŞ'TAN BRONZ MADALYA

    Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 2'ye çıktı. Milli sporcu Münir Recep Aktaş, serbest stil 65 kiloda bronz madalya almıştı.

    Avrupa Güreş Şampiyonası nda 3 sporcumuz finalde #2

    Muhammet Akdeniz, müsabakanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rahatsızlığı nedeniyle dün gece uyuyamadığını ve karşılaşmaya serumla çıktığını söyledi.

    Altın madalya hedefiyle Budapeşte'ye geldiğini belirten Muhammet, şu ifadeleri kullandı:

    "Bu madalya için yıllardır çalışıp çabalıyoruz. Gecemizi gündüzümüze kattık, inşallah daha iyilerini başaracağımıza inanıyoruz. Hocalarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Bu madalyayı eşime ve kızıma hediye ediyorum. Dün gece sabaha kadar uyuyamadım, üzüntüden rahatsızlandım. Birkaç serum yedim. Ona rağmen çıktım mücadelemi ettim. Allah'a çok şükür kazandık, ülkemize hayırlı olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum."

    SELAHATTİN BEŞİNCİ OLDU

    Erkekler serbest stil 70 kiloda güreşen Selahattin Kılıçsallayan, Avrupa 5'incisi oldu.

    Selahattin, bronz madalya maçında Moldovalı Nicolai Grahmez'e tuşla yenildi.

    KADIN GÜREŞÇİLER MÜCADELE VERECEK

    Şampiyonada yarın kadınlarda 50, 55, 59, 68 ve 76 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapılacak.

    50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 55 kiloda Bedia Gün, 59 kiloda Elif Yanık, 68 kiloda Aslı Demir ve 76 kiloda olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar Yiğit mindere çıkacak.

    Yarın ayrıca erkekler serbest stilde müsabakalar tamamlanacak.

    3 GÜREŞÇİMİZ FİNALDE

    Serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kiloda repesaj ve madalya maçları gerçekleştirilecek. Milli güreşçiler Taha Akgül, Süleyman Atlı ve Feyzullah Aktürk altın madalya için mindere gelecek.

    Avrupa Güreş Şampiyonası nda 3 sporcumuz finalde #3


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