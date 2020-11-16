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    4 futbolcu A Milli Takım'dan çıkarıldı

    4 futbolcu A Milli Takım'dan çıkarıldı

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Zeki Çelik, Enes Ünal, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün 23 kişilik aday kadrodan çıkarıldıkları duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 16:03
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 16:29
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    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); Zeki Çelik, Enes Ünal, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün Macaristan maçının 23 kişilik kadrosunda yer almayacaklarını açıkladı.

    MACARİSTAN MAÇINDA YOKLAR

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki son maçında 18 Kasım’da deplasmanda Macaristan’la karşılaşacak olan A Millî Takımımızın 23 kişilik maç kadrosunda, Zeki, Cengiz, Enes ve Çağlar yer almayacaklar."

    NEDEN KADRODAN ÇIKARILDILAR?

    Ay-yıldızlılarda Cengiz Ünder'in kart cezası, Zeki Çelik, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü'nün ise sakatlıkları bulunuyordu.

    4 futbolcu A Milli Takım dan çıkarıldı #1

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