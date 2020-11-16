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4 futbolcu A Milli Takım'dan çıkarıldı
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Zeki Çelik, Enes Ünal, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün 23 kişilik aday kadrodan çıkarıldıkları duyuruldu.
- Haber Merkezi
- 16.11.2020 - 16:03
- Güncelleme : 16.11.2020 - 16:29
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); Zeki Çelik, Enes Ünal, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün Macaristan maçının 23 kişilik kadrosunda yer almayacaklarını açıkladı.
MACARİSTAN MAÇINDA YOKLAR
Yapılan açıklama şu şekilde:
"UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki son maçında 18 Kasım’da deplasmanda Macaristan’la karşılaşacak olan A Millî Takımımızın 23 kişilik maç kadrosunda, Zeki, Cengiz, Enes ve Çağlar yer almayacaklar."
NEDEN KADRODAN ÇIKARILDILAR?
Ay-yıldızlılarda Cengiz Ünder'in kart cezası, Zeki Çelik, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü'nün ise sakatlıkları bulunuyordu.